Apre troppo presto l’uovo di Pasqua, il padre rompe il naso alla figlia. Vigilia di Pasqua davvero movimentata in una famiglia dove il padre di 53 anni si è accanito sulla figlia ventenne, a Milano nella zona periferica di Baggio. Ed è stata proprio la ragazza col setto nasale spezzato a chiamare la polizia, che in passato era già intervenuta per delle liti con l’uomo. La giovane è stata portata in ospedale.