Appuntamenti d’Avvento a San Paolo

Anche quest’anno il programma per l’Avvento della Parrocchia Oratorio San Paolo di Cagliari si presenta ricchissimo di appuntamenti.

Per tutti coloro che si vogliono preparare all’ascolto del Vangelo di Matteo, che segnerà il nuovo anno liturgico, l’appuntamento è tutti i mercoledì in chiesa, alle ore 19.30, a partire già da mercoledì 27 novembre.

Sempre in chiesa, alle ore 18, dal 29 novembre al 7 dicembre, si terrà la Novena di preparazione all’Immacolata che verrà festeggiata con una messa dedicata alle famiglie e ai ragazzi alle ore 10.30 del giorno 8. Particolarmente intensi gli appuntamenti di questa giornata, dopo la messa, infatti, si terrà in piazza il tradizionale Cerchio Mariano cui seguirà l’aperitivo, sempre in piazza.

Parallelamente ai festeggiamenti per l’Immacolata, sabato 7 e domenica 8 dicembre si terrà la seconda edizione de “La Scaletta della solidarietà”: una raccolta di viveri destinati al sostegno delle famiglie della parrocchia che attraversano un particolare periodo di difficoltà. In quei giorni, i volontari del Centro d’ascolto saranno presenti sulla scalinata della Chiesa il sabato pomeriggio dalle 16 alle 20 e la domenica mattina dalle 9 alle 13.

Infine, a partire dal 16 dicembre, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale novena di Natale in latino, in Chiesa alle 19.30.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sulla pagina Facebook dell’Oratorio Salesiano San Paolo di Cagliari al link https://www.facebook.com/Oratorio-Salesiano-San-Paolo-Cagliari-339781069564939/, sul sito internet della Parrocchia https://www.parrocchiasanpaolocagliari.com/ o richieste per telefono al numero 070/44264.