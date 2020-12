Appicca il fuoco a 4 auto in sosta a Sant’Avendrace, poi tenta la fuga in taxi: 26enne in arresto

Intorno all’una di questa notte i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno proceduto all’arresto per danneggiamento seguito da incendio, di un 26enne di Decimomannu, disoccupato, che per motivi in corso di accertamento ha appiccato alcuni incendi danneggiando quattro auto parcheggiate, rispettivamente:

in piazza Sorcinelli una AUDI “A1” e una PEUGEOT “508” intestata ad una 41enne cagliaritana;

in via Temo una FIAT “IDEA” intestata ad una 40enne cagliaritana;

in viale Sant’Avendrace una FIAT “PUNTO”, intestata ad un 73enne cagliaritano.

I militari a seguito di minuziose ed immediate ricerche, sono riusciti ad individuare un giovane che stava fuggendo ed era riuscito a salire a bordo di un taxi, verosimilmente per raggiungere la sua residenza. Immediatamente bloccato il conducente del taxi, totalmente estraneo ai fatti, il giovane è stato fatto scendere e tratto in arresto per danneggiamenti a disposizione dell’A.G. che nella mattinata odierna celebrerà il processo con rito per direttissima.