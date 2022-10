Appello del cuore di Valentina per 6 gattini orfani di due mesi e mezzo, aiutiamoli!

L’ appello di Valentina giunge a radio zampetta sarda per 6 gattini di circa 2 mesi e mezzo rimasti orfani, purtroppo la loro mammina è stata investita.

Valentina li ha cresciuti nel giardino di casa sua, zona San Michele ma adesso i cuccioli iniziano ad andare in giro e sono esposti a mille pericoli, quelli delle macchine e dei cani in particolar modo, oltre a non essere graditi da alcuni vicini.

Sono delle creaturine senza colpe, abituati al calore umano, ricevono e ricambiano amore e fusa no stop, sono 5 maschi e una femminuccia, tutti dolcissimi.

Solo adozioni responsabili, info al

3492759411

Coraggio doniamo una vita differente da quella del randagio, regaliamoli una vera casa.

