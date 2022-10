Appello a Radio Zampetta Sarda: un’adozione del cuore per la piccola Cicita

“Ciao, ti ricordi di me? mi chiamo Cicita e sono una gattina piccola piccola. La mia mamma si chiama Mimì ed e’ uguale a me. Appena sono nata avevo gli occhietti tutti sporchi ma piano piano sono guarita. Poi un giorno mi sono fatta male a una zampetta, Mammy Rita ha pensato che mi avessero investita. Mi hanno curato e sono guarita. Sono così piccola che non mi possono ancora sterilizzare (così dicono) e ho bisogno di una casetta e tante coccole. Ora la mia zampetta è guarita ma non voglio tornare in strada. Sono buona, coccolona e uso correttamente la lettiera. Ti aspetto, non lasciarmi sola. Ho anche un fratellino, che si chiama FruFru che mi cerca sempre, vorrei tanto tornare a vivere e giocare di nuovo con lui. Mi trovo a Fluminimaggiore (Sud Sardegna) e posso viaggiare. Se non vuoi adottarmi aiuta la mia Mammy con pappe, antiparassitari e cucce se puoi. Scrivete su Messenger oppure a : [email protected] .”