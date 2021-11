Appello a Radio Zampetta Sarda: “La mia gattina avvistata a Cagliari, aiutatemi a ritrovarla”

L’ appello di Anastasia per la scomparsa della sua gatta che da Quartu è stata avvistata a Cagliari. Condividiamo.

“Ho smarrito la mia gattina bianca da più di un mese e mezzo, scappata da Quartu il 20 settembre dentro il motore di un’automobile e arrivata a Cagliari: è stata avvistata solo una volta il 14 ottobre in via Keplero, zona quartiere europeo/CEP Cagliari. Ha il pelo lungo e la coda vaporosa, gli occhi azzurri, tiene la testa storta per una otite grave, ha bisogno di cure. È sterilizzata ed è sorda, per questo è molto difficile trovarla ed è indifesa in strada. Ho bisogno di aiuto per trovarla!! Se avvistata va messa in sicurezza (e non lasciata sola in giardino, sennò si riallontanerà come è successo già dopo l’avvistamento in via Keplero) e chiamare il numero 3932063319. Vi prego di fare segnalazioni anche per miagolii sospetti, quando chiede aiuto ha un miagolio molto forte. Grazie a chi potrà aiutare.”

