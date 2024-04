Appassionati di metal detecting alla ricerca del segnale giusto, a Sinnai la prima tappa del “Gibba Gold Adventure”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Prima si cerca il beep giusto con il metal detector, poi si scava per recuperare l’oggetto interrato”.

Funzionerà così la prima delle 5 tappe del “GIBBA GOLD ADVENTURE: il primo appuntamento è fissato per il 14 aprile prossimo, a Sinnai, presso l’agriturismo “La tana del Bianconiglio”.

Il raduno, organizzato da Detector Center in collaborazione con il gruppo Metal Detector Sardegna tm, consiste in una prova di abilità di ricerca con l’uso del cercametalli per risolvere il mistero del “tesoro nascosto”. Vince chi riesce a recuperare il maggior numero di Target, preventivamente interrati dagli organizzatori nel campo di gara.

“Un centinaio al momento i partecipanti, che giungeranno da ogni parte della Sardegna e anche dalla Penisola (Lazio, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Veneto)” dichiara Antonio Farci, amministratore di Metal Detector Sardegna tm. Il gruppo, nato nel 2013, conta quasi 1500 iscritti da tutta Italia. “Molti di noi si conoscono personalmente e sono nate delle forti amicizie grazie a questo hobby, ci incontriamo periodicamente per passare una giornata in compagnia. Per quanto riguarda la gara tengo a precisare che ci siamo accertati presso le autorità competenti che il campo scelto fosse libero da gravami e da vincoli archeologici o paesaggistici. Pratichiamo il metal detecting responsabile, un’attività sportiva come tante altre, lecita e nel rispetto delle leggi in materia di tutela e salvaguardia dei beni culturali.

Da oltre un anno siamo anche federati con la FIMD Federazione Italiana Metal Detecting della quale ci riconosciamo nei principi; lo scopo primario è infatti la divulgazione responsabile della pratica del metal detecting, il corretto uso e il rispetto delle norme in materia”.

Il termine per le iscrizioni alla gara è il 12 aprile, info e regolamento sulla pagina facebook del gruppo “Metal Detector Sardegna tm”.