Incendio in un appartamento, paura a Decimoputzu

La squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco della sede di Iglesias, è intervenuta per spegnere un incendio scoppiato in un’abitazione comune di Decimoputzu.

Le fiamme sono state localizzate all’interno di un ripostiglio al piano terra e sono state spente prima che l’incendio si diffondesse all’intero edificio.

L’intera struttura è stata invasa dal fumo, non risultano persone coinvolte. In fase di accertamento le cause, non si escludono quelle elettriche.

Sul posto la Polizia locale per quanto di loro competenza.