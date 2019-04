“Api turistiche” verso il ritorno in città: in arrivo tre stalli di sosta a Cagliari

Tre stalli di sosta. È stata trovata la soluzione per il problema dell’ape calessino. In assenza di un regolamento ad hoc le “api turistiche” sono state costrette ad attendere le chiamate in garage. Ma in questo modo, senza l’essenziale visibilità, la loro attività ha subito un brusco rallentamento. La vicenda ha scatenato polemiche in città.

Ma secondo alcuni rumors la soluzione sarebbe imminente: sarebbero tre gli stalli di sosta, probabilmente tutti nelle vicinanze del porto, che l’amministrazione potrebbe mettere a disposizione degli autisti. Al momento sono allo studio le ubicazioni. E presto potrebbe arrivare l’ordinanza del commissario.