Aperta raccolta fondi per sterilizzare i gatti dello stadio Sant’Elia di Cagliari

Abbiamo già presentato all’ attenzione delle autorità preposte e di voi lettori, nei mesi precedenti la criticità in cui versano i numerosissimi gatti che popolano il vecchio rudere dello Stadio Sant’ Elia.

In autunno c’ è stato un virus gastrointestinale che ha determinato la morte di numerosi cuccioli, ma a oggi tanti i gatti che si accoppiano prossimi al parto.

Ringraziamo il lavoro lodevole dei volontari e nello specifico della dr.ssa Carla Firinu, del dr. Giustino Claudetti e di Sabrina Stara, ma purtroppo è una lotta contro i mulini a vento, servono almeno 2000€ per poter sterilizzare tutti i gatti, femmine e maschi.

Questa impresa attraverso il canile è pressoché impossibile per le tempistiche e la disponibilità, considerando che l’ ASL non svolge questo tipo di prestazione importantissima a contrastare il randagismo, e non è assolutamente plausibile che tutte le spese per le sterilizzazioni gravino su 2 privati cittadini.

Il Dr. Claudetti lancia un appello:” Aiutateci a chiudere le nascite, ci serve il contributo di tutta la cittadinanza e di chi è sensibile a una tematica così importante.

Dedicare le proprie energie e il proprio tempo è durissima, soprattutto quando tutto grava sulle spalle e sulle risorse di me e di Carla.

Confido nella vostra sensibilità e ringrazio chi ne farà parte.”

Per donazione intestata a Claudetti Giustino, causale ” Contributo sterilizzazioni Stadio Sant’ Elia”

Poste Pay numero

5333 1710 7540 9447

Codice fiscale

CLDGTN58B08B354O

Potete contattare per ulteriori info il dr. Claudetti, con un primo messaggio whatsapp al +39 393 014 1269

