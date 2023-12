Anziano vittima di truffa dello specchietto, pestato e rapinato a Villasor: un uomo in arresto.

E’ accaduto ieri a Livorno: i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a seguito di indagini svolte dai colleghi di Sanluri a proposito di una rapina avvenuta il 14 agosto scorso. In quella circostanza i militari erano intervenuti in Bia Serramanna a Villasor, dove un 75enne, agricoltore del luogo, mentre era alla guida della sua auto era stato avvicinato da due ignoti a bordo di una vettura bianca che lo avevano costretto a fermarsi. I due avevano tentato con l’anziano la truffa più famosa, accusandolo di aver danneggiato lo specchietto retrovisore del loro mezzo. Dal momento che l’agricoltore aveva negato recisamente qualunque addebito, lo avevano percosso con calci e pugni, danneggiandogli inoltre l’auto con una sbarra di metallo e rubandogli il portafogli che si trovava sul sedile lato passeggero e conteneva soltanto documenti personali. I Carabinieri di Villasor e di Sanluri sono comunque giunti all’identificazione di uno dei due che è stato arrestato. Si tratta di un ventenne residente ad Adrano in provincia di Catania, noto per precedenti analoghe situazioni.