Anziani abbandonati, sequestrata una casa di riposo a Tempio: indagato il titolare

Il blitz, con tanto di sigilli, è arrivato dopo la fine delle indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, insieme al sostituto procuratore Ilaria Corbelli e il conseguente decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale. Una comunità alloggio per anziani, realizzata al primo piano di un ex albergo in pieno centro a Tempio è stata chiusa dai carabinieri del Nas di Sassari. Dentro c’erano una decina di pazienti che, stando alle indagini, vivevano in una “struttura inadeguata”. Non solo: sarebbero “stati abbandonati” nonostante non fossero autosufficienti. Nei guai il titolare della comunità, indagato: dalle verifiche svolte, infatti, è risultato che abbia rilasciato false dichiarazioni quando ha chiesto le varie autorizzazioni per aprire la casa di riposo, visto che non aveva nessun titolo abilitativo. Le indagini erano partite sette mesi fa, ad aprile 2019.