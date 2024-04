Anziana trovata morta dopo settimane accanto al marito denutrito: il figlio 60enne portato in psichiatria

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una terribile tragedia familiare accaduta ad Aprica, vicino Sondrio. Una donna di 91 anni, Anna Maria Squarza Monticelli, è stata trovata morta nel suo letto dopo settimane (dato l’avanzato stato di decomposizione del corpo) con accanto il marito 90 enne Giorgio , molto denutrito e con una gamba in cancrena. Con loro il figlio 60 enne Antonio , trovato in casa dai carabinieri, allertati dai vicini insospettiti dai terribili odori. Il figlio della coppia avrebbe avuto un atteggiamento molto tranquillo e pacato con i carabinieri, ai quali ha raccontato di aver solo rispettato le richieste del padre di non toccare nulla. L’uomo è accusato di abbandono di incapace e occultamento di cadavere ed è ora ricoverato nel reparto di Psichiatria. Il padre 90enne, attualmente ricoverato in ospedale, rischia l’amputazione della gamba ma non è in pericolo di vita. I vicini hanno raccontato che non vedevano da tempo i due anziani ma non apparve strano date le serie patologie di cui soffrivano.