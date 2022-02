Anziana investita da un’auto a San Gavino: è in ospedale

Ieri sera a San Gavino Monreale, in via Pascoli angolo via Dante, si è verificato l’investimento stradale di un pedone da parte di un Audi A4 condotta da un 54enne operaio del luogo, che ha investito al di fuori delle strisce pedonali una 78enne, pensionata, pure residente a San Gavino. L’anziana è stata soccorsa dallo stesso investitore e trasportata dal personale del 118 presso l’ospedale civile “Nostra Signora di Bonaria” per accertamenti, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti per i necessari rilievi ai fini della ricostruzione delle responsabilità i carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga su disposizione della centrale operativa della Compagnia di Villacidro. I documenti di guida e di circolazione dell’uomo sono risultati essere regolari.