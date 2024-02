Anziana derubata di 68 mila euro, misure cautelari per una maga e il figlio a Oristano

La Polizia di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a due misure cautelari nei confronti di una sedicente maga e del figlio, già denunciati in stato di libertà circa un mese fa per aver truffato una anziana donna oristanese, abusando del suo stato di vulnerabilità e dopo averla convinta di essere vittima di presunti malefici e sortilegi.

Le attività di indagine hanno infatti consentito di accertare che la povera donna, il giorno dopo la perquisizione e la denuncia dei due truffatori, era stata nuovamente avvicinata dal figlio della maga il quale l’aveva convinta a consegnargli ulteriori 2500 euro.

Da quanto emerso dall’inchiesta la donna sarebbe stata truffata complessivamente di una somma pari a 68.000 euro.

Su disposizione della Procura della Repubblica gli investigatori hanno proceduto al sequestro preventivo dei conti correnti attivi intestati ai due truffatori, congelando le somme di denaro in essi contenute e recuperando dunque una parte del denaro.

Come disposto dal GIP del Tribunale di Oristano nei confronti dei due malfattori sono state emesse le misure cautelari del divieto di avvicinamento con le prescrizioni di mantenere una distanza di almeno 500 metri dal domicilio della persona offesa e dalla stessa persona offesa, ovunque ella si trovi e di non comunicare con la stessa direttamente, tramite telefono, con altri mezzi di comunicazione o per interposta persona; se violeranno dette prescrizioni potranno essere sottoposti alla più stringente misura della custodia cautelare in carcere. Dopo l’esecuzione delle due misure i due sono stati sottoposti ad interrogatorio di garanzia da parte del Giudice delle Indagini Preliminari.

Durante le prime perquisizioni, nell’abitazione dei truffatori, oltre a circa 6000 euro in contanti occultati sotto i letti, era stato sottoposto a sequestro penale tutto l’occorrente per effettuare “riti magici” ossia tarocchi, pozioni, polverine colorate e feticci di ogni tipo.