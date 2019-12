Anziana cagliaritana va a Pisa per curarsi ma muore all’ospedale: indagati 4 medici

È passata da un reparto all’altro dell’ospedale di Pisa ma, alla fine, il suo cuore ha cessato di battere. Stefania Usai, nata a Cagliari ma residente da anni ad Arborea, era andata in Toscana per cercare di curare una miastenia, malattia che causa una debolezza dei muscoli. La donna, 78 anni, è morta qualche giorno fa. La famiglia vuole vederci chiaro e il pm Giancarlo Dominijanni ha ordinato il sequestro delle cartelle cliniche e indagato quattro medici. Già avvenuto il conferimento dell’autopsia, tra le ipotesi c’è quella che, a uccidere la donna, sia stato un batterio molto aggressivo, il New Delhi.

