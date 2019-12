“Anvedi” come costa Nandez

Il Cagliari lo ha pagato e considerato l’acquisto più importante (economicamente parlando) della sua storia, all’anagrafe Nahitan Michel Nández Acosta, Nandez per i tifosi, è un ragazzo di 23 anni Uruguaiano che ama la “garra”, cioè la battaglia in campo. Le sue serpentine sulla fascia destra, hanno deliziato i palati più esigenti della tifoseria cagliaritana e ormai, Nandez, è un punto fermo dello spettacolare centrocampo rossoblù.

Ma la vita non è fatta di solo calcio, il pallone è una cosa, gli affari sono un’altra, ed ecco apparire le esigenze del procuratore che cura gli interessi del calciatore sud americano, tale Pablo Bentacourt, che a quanto riferito dall’Ansa, vanterebbe un credito di trecentomila euro con la società rossoblù. Gli ingredienti ci sono tutti per far nascere un caso che in tanti giudicano complicato, si parla di aule di tribunale e di un mancato impiego del calciatore nella trasferta di Reggio Emilia. Anzi, certe testate sportive, lascerebbero intendere che a Gennaio il calciatore potrebbe cambiare squadra.

Per quello che sappiamo e vediamo, possiamo affermare che il giovane “fenomeno” uruguaiano, tutte le volte che è sceso in campo, l’ha fatto con il piglio del calciatore serio e determinato, forse un po troppo affezionato al dribling, come nella buona tradizione sud americana, ma spesso e volentieri travolgente e talentuoso come non si vedeva da tempo nella piazza di Cagliari. Della vicenda legata al passaggio di Nandez al club rossoblù, se n’è parlato a lungo anche nei mesi scorsi, nella conferenza stampa della partita contro il Sassuolo, mister Maran ha sollevato un dubbio sull’impiego del calciatore uruguaiano, che secondo l’allenatore, sarebbe stato colpito duramente durante l’allenamento. Intanto l’Inter pareggia, la Roma pure e la Juve viene superata dalla Lazio, una classifica che tende ad accorciarsi ed una tentazione che il Cagliari non può sottovalutare, una vittoria al Mapei stadium rilancerebbe i rossoblù aldilà di una meta rivolta alla champions league, perché a sognare di bissare il tricolore di cinquant’anni fa, non è più un sogno, ma una lotta in cui può essere determinante la “garra” kalaritana.