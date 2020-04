Antonio Fadda, l’Oss sardo in trincea contro il Coronavirus riceve l’applauso social di Vasco Rossi: “Vivere…”

Ventinove anni, nato a Austis ma in trincea a Milano, in quella Lombardia flagellata dal Coronavirus. Antonio Fadda è diventato una delle nuove star della pagina Facebook di Vasco Rossi, che conta oltre quattro milioni di fan. Il motivo? Sulla sua tuta protettiva ha scritto alcuni versi della canzone “Vivere” di Vasco Rossi. E lui, il rocker di Zocca, ha notato il post e l’ha condiviso immediatamente, con tanto di dedica: “Vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio”. Un tributo al giovane sardo che si trova a lavorare nel bel mezzo dell’emergenza Covid-19. E tra i commenti, fioccano i ringraziamenti proprio per il suo lavoro: “Siete degli eroi, continuate così”.