Antonello Lai ferito a Is Mirrionis, i titolari del Mamù: “Nessuna aggressione, è caduto da solo”

“Nessuna aggressione, né pestaggio. Antonello Lai è caduto”. È la versione fornita dai titolari del Mamu 138, il locale di Is Mirrionis davanti al quale si è verificata la zuffa di cui è rimasto vittima il giornalista Antonello Lai. Il professionista ha riportato una frattura al setto nasale e vari traumi alle costole dopo una violenta discussione nata per una mancata intervista alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, alias “Svergognata”, protagonista di un’esibizione canora dell’inaugurazione del Mamù. E circola un video, in possesso alle forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda, nel quale si distingue un calcio violento sferrato a Lai, all’esterno del locale, da un uomo, durante un momento di tensione. Dopo il colpo Lai si allontana, perde i sensi e cade rovinosamente. I titolari del locale hanno incarico l’avvocato Antonio Mastino di esporre la vicenda relativa alla serata inaugurale, in quanto il locale di Is Mirrionis, scrive il legale è stato fatto “oggetto di numerose critiche e censure a causa dell’episodio rappresentato in maniera difforme dall’accaduto”.

Secondo le versione dei titolari “la serata prevedeva l’invito della tiktoker napoletana “Svergognata” e si svolgeva privatamente sulla base di esclusiva prenotazione. Diversi giornalisti, tra i quali il signor Antonello Lai, hanno cercato di contattare il titolare del locale, tuttavia senza successo, poiché non veniva concessa disponibilità per l’ingresso ad alcun rappresentante della stampa. Preme sottolineare come non si sia verificato alcun pestaggio o aggressione nei confronti del giornalista né dal servizio di sicurezza né dalle persone presenti all’interno del locale. In verità, le contusioni sul volto del giornalista sono conseguenza di una rovinosa caduta del medesimo, come dimostrano alcuni video registrati nell’occasione”.

Tuttavia da alcuni filmati in mano alle forze dell’ordine, che riprendono le fasi finali della vicenda, si noterebbe almeno un calcio violento sferrato sul fianco destro ai danni di Lai all’esterno del locale prima della caduta a terra. “L’episodio spiacevole si verificava inoltre all’esterno del locale e i primi a prestare soccorso, richiedendo l’intervento del 118, sono stati proprio i gestori dello stesso locale. Quanto riportato successivamente dalle testate giornalistiche danneggia sicuramente in maniera pesante l’immagine del locale e quindi del titolare, il quale, ha semplicemente cercato di portare una novità, la tiktoker De Crescenzo, capace con la sua simpatia, di attirare tante persone all’evento e far conoscere il locale esclusivo in quella zona”.

Ha collaborato Paolo Rapeanu