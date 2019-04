Antichi libri di medicina in mostra al Museo delle cere anatomiche di Cagliari

Il Museo “Raccolta delle Cere Anatomiche di Clemente Susini” in collaborazione con la Biblioteca Biomedica ed il Dipartimento di Scienze Biomediche nel centenario della morte del Prof. Giuseppe Sterzi (1876-1919), Direttore dell’Istituto Anatomico di Cagliari negli anni 1910-1919, organizza l’esposizione di rari testi scientifici donati dal Prof. Sterzi e dalla Sua famiglia all’Università di Cagliari. Una selezione di tali preziosi testi, catalogati in un fondo speciale ad opera del compianto Signor Beniamino Orrù (1943-2013), già promotore e Direttore della Biblioteca del Distretto Biomedico-scientifico “B. Orrù”, sarà qui esposta al pubblico per la prima volta.

La mostra si svolgerà nella Cittadella dei Musei di Cagliari, Piazza Arsenale 1, Sala delle Mostre Temporanee (balconata al primo piano) e rimarrà aperta dal 2 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019 con i seguenti orari: Martedì-Domenica, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, Lunedì chiuso. L’accesso alla Mostra è gratuito; per esigenze espositive sarà permesso l’accesso contemporaneo ad un massimo di 40 persone. Negli stessi orari sarà visitabile il Museo “Raccolta delle Cere Anatomiche di Clemente Susini” con la consueta tariffazione.

L’inaugurazione della mostra avverrà l’ 11 aprile alle ore 10) alla presenza del Rettore, Professoressa Maria Del Zompo. Come ospite d’onore, era stata invitata la nipote del Prof Giuseppe Sterzi, Dottoressa Sabina Sterzi che, purtroppo, ha dovuto rinunciare al viaggio a Cagliari per un improvviso problema di salute manifestatosi alla fine di marzo. La Dottoressa Sterzi ha voluto donare, in questa occasione, al Prof Alessandro Riva il grande e raro atlante di anatomia, di Marco Leopoldo e Floriano Caldani: Tabularum anatomicarum pars tertia sectio prima. Uterus gravidus embriones humani cor arteriae venae tabula CXXXV-CCIV [1810]. Il testo è stato da Lei ereditato dal Padre, Professor Guido Sterzi (1913-1976), illustre dermatologo nato in via Salita di S. Chiara 1 il 24 luglio 1913 e, per tutta la vita, fiero della sua origine cagliaritana. Il motivo del dono è l’impegno dimostrato dal Prof Riva nella valorizzazione della personalità scientifica ed umana di Suo Nonno, Prof. Giuseppe Sterzi. Il Prof Riva ha poi devoluto il prezioso atlante al Museo delle Cere, dove verrà esposto in permanenza accanto ai modelli anatomici.