Antibiotici in Sardegna, l’Aou scende in campo contro la disinformazione: “Usarli non è un gioco”

Lotta alla “disinformazione” per quanto riguarda l’utilizzo degli antibiotici in Sardegna. Aou, Ats e Regione scendono in campo con una maxi campagna informativa: “Usarli non è un gioco”, questo il titolo scelto. Il consumo degli antibiotici in Italia è superiore alla media europea, e nelle Isole il totale sale ancora di più. “Basta con le fake news e la disinformazione, ormai su internet e alla tv sentiamo tante persone senza competenza che intervengono su temi come quelli legati all’utilizzo dei medicinali”, spiega il direttore generale dell’Aou Cagliari Giorgio Sorrentino. “Prendere un antibiotico non congruo vuol dire lasciare campo libero a germi più resistenti. Dobbiamo dare chiare informazioni ai cittadini”. Così, via a una campagna online e social, con maxi cartelloni piazzati anche sui pullman, e volantini negli ospedali, farmacie, ambulatori e strutture sanitarie.

Una campagna di comunicazione fatta anche da poster, adesivi e locandine. Testimonial i giocatori della Dinamo Sassari, che hanno realizzato uno spot ad hoc, giocato sul filo dell’ironia: “Così si colpisce il cittadino e lo si fa ragionare su una problematica importante”.