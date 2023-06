Antenna 5G in peno centro storico, cittadini in rivolta a Sarroch

Sarroch – Spunta un’antenna 5G in pieno centro storico, montano le proteste da parte dei cittadini e della minoranza: “Abbiamo appreso con stupore che il Comune ha rilasciato l’autorizzazione senza coinvolgere il Consiglio Comunale e la cittadinanza prima dell’avvio dell’iter burocratico e senza la benche minima contestazione. Siamo contrari e fortemente preoccupati” dicono i consiglieri del gruppo “Noi per Sarroch. Di primo mattino operai e tecnici hanno iniziato i lavori per installare la torre che ospiterà la tecnologia del 5G nei pressi di via Siotto, in pieno centro storico, e le opposizioni a questa innovazione si sono già fatte sentire: ”Siamo venuti a conoscenza che nella giornata di oggi un operatore telefonico sta procedendo all’installazione di una antenna 5G in pieno centro storico con tutti gli aspetti negativi dal punto di vista ambientale, paesaggistico e soprattutto per la vicinanza della stessa alle abitazioni” spiegano i consiglieri Attilio Buonomo,

Vittorio Cois e Mirko Spiga di “Noi per Sarroch”. “Siamo contrari e fortemente preoccupati per la questione elettromagnetica ma anche per tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’installazione di questo palo alto circa 20 metri nel pieno centro storico”. Anche tra alcuni cittadini cresce il malumore ed esprimono fortemente tutto il loro dissenso. “Ho dovuto battagliare per ripristinare la facciata di casa mia perché in centro storico, mi avevano creato problemi anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici nel tetto (non visibili se non dal cielo) per lo stesso motivo, ed ora spunta un traliccio di 25 metri in giardino per un’azienda telefonica? In pieno centro storico?” osserva E.D. attraverso la pagina Facebook dedicata al paese.

Una questione che avrà sicuramente un seguito.