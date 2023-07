Ansia per la sorte di Mattia Nicola Cadoni, scomparso da Oristano: “Chi l’ha visto?”

Attivato in prefettura il piano per la ricerca delle persone scomparse Dalle ore 20:30 del 10 luglio scorso non si hanno più notizie di Mattia Nicola Cadoni, nato a Oristano il 18 gennaio 2003 e residente in piazza Cova 8. La denuncia di scomparsa è stata presentata nella serata di ieri alla Questura di Oristano. Il prefetto Angieri ha già attivato il Piano per la Ricerca delle Persone Scomparse e affidato il coordinamento delle operazioni di ricerca alla Questura di Oristano.