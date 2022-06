Ansia per Filippo Serrenti, il 16enne di Sanluri sparito a Cagliari: “Non lo troviamo”

Ansia totale per Filippo Serrenti, un sedicenne di Sanluri sparito a Cagliari, ormai, da due giorni. Il giovane ha il cellulare spento e nessuno sa dove possa essere finito. Ciò che è sicuro sono i suoi ultimi spostamenti, prima di diventare un fantasma. A raccontarli è il padre, Carlo, che insieme agli altri parenti ha anche lanciato vari appelli, con tanto di foto, su Facebook: “Mio figlio era in una comunità di Selargius, è uscito da lì per andare a scuola, ieri mattina, lunedì sei giugno, poi è sparito. Abbiamo avvisato le Forze dell’ordine”, spiega, direttamente dagli Stati Uniti, il papà del giovanissimo. “Stamattina, mio fratello mi ha riferito che Filippo ha contattato un’amica, una telefonata veloce per dirle che stava bene e, poi, ha subito spento il cellulare”. Le ricerche, sinora, sono tutte andate a vuoto. E gli appelli pubblici si moltiplicano ora dopo ora: nessuno sa che fine abbia fatto Filippo Serrenti, sulla scomparsa stanno indagando e svolgendo tutte le verifiche del caso i carabinieri.

“Non lo troviamo, purtroppo. Chiunque lo veda lo blocchi e chiami le Forze dell’ordine”, questo l’appello del padre. E lo zio, su Facebook, ha postato un nuovo appello-sos: “Filippo ha solo sedici anni, non si hanno notizie da ieri mattina. Dio, veglia su di lui”.