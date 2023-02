Angela Celentano e la modella sudamericana, il caso è a una svolta?

Potrebbe essere arrivato ad una svolta il caso di Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa nel nulla nell’agosto del 1996 mentre faceva un pic nic con familiari e amici. Un mistero che dura ormai da 27 anni. Da allora Angela non è mai stata ritrovata nonostante gli enormi sforzi dei familiari e delle forze dell’ordine.

Dopo però l’ennesima segnalazione le ricerche hanno portato ad una giovane sudamericana. “Siamo riusciti ad acquisire delle immagini, delle fotografie, ed è stato emozionante quello che ha detto Maria, quando ha visto questa fotografia, perché ha pianto e ha detto: questa è mia figlia. Inoltre una delle due figlie dei signori Celentano, guardando la foto ha detto: mamma, questa sembro io”: lo ha dichiarato l’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia.

“La storia di questa ragazza, la storia di questa famiglia, il fatto che il papà adottivo abbia avuto rapporti con la Campania e sembrerebbe anche con la zona circostante Vico Equense, è un elemento per noi molto importante”, ha proseguito il legale della famiglia Celentano.

L’avvocato è riuscito a procurarsi campioni del Dna in un Paese del Nord Europa tramite una persona che ha incontrato la giovane donna per motivi di lavoro: “Una volta ottenuto il profilo genetico, lo consegnerò al generale Garofano, che è il consulente di fiducia della famiglia Celentano, il quale provvederà poi a confrontare i profili genetici per verificare se c’è una corrispondenza. Noi ci auguriamo che ci sia”.

Nessuna certezza, dunque, solo una grande speranza.

[email protected]

NERO COME LA CRONACA, il programma dedicato alle ultime notizie di cronaca nera dall’Italia e dal mondo, va in onda ogni mercoledì e venerdì alle 08:20, 10:20, 17:20, 23:20, 01:20 e in replica lunedì, martedì, giovedì e sabato su RADIO CASTEDDU ONLINE.