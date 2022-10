Anfore e ancore antiche trovate in un negozio, indagati per ricettazione 3 uomini di Lanusei

Anfore antiche dentro un negozio, pezzi di storia nelle mani di un gruppo di persone di Lanusei che sono state denunciate alla procura e indagate per ricettazione di beni culturali ed impossessamento illecito. A fare la scoperta, a Tortolì, sono stati i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari, impegnati in tutto il Nuorese per controlli in merito al patrimonio archeologico illecitamente sottratto. Le anfore, 4, e i ceppi d’ancora, due, sono databili tra il quinto e il settimo secolo avanti Cristo.

Sono subito scattati gli accertamenti del caso ed è stata interessata anche la locale soprintendenza che ha ritenuto i beni di notevole interesse storico scientifico: l’anfora etrusca rappresenta un esemplare unico nel panorama archeologico isolano, e ha stimato il valore economico intorno ai 25mila euro.