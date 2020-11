Anfetamine e marijuana in casa: nei guai due sorelle a Sant’Antioco

Ieri a Sant’Antioco, i carabinieri della locale Stazione si sono recati di buon mattino ad eseguire una perquisizione domiciliare d’iniziativa, per la ricerca di stupefacenti, nell’abitazione di una 25enne del luogo, che già l’anno scorso era stata denunciata per detenzione finalizzata allo spaccio di droghe.

La ragazza è stata trovata in possesso di 8,85 grammi di anfetamina, un bilancino di precisione e di un coltellino sporco di sostanza stupefacente. Nel comodino della sorella più giovane, i carabinieri hanno rinvenuto inoltre 7,92 grammi di marijuana, che la ragazza ha detto essere per consumo personale. Così, la maggiore delle due è stata denunciata per detenzione finalizzata allo spaccio di quella sostanza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, mentre l’altra sorella segnalata alla Prefettura di Cagliari, come assuntrice di stupefacenti.