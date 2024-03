Andrea Mura nella leggenda: il giro del mondo da solitario battendo ogni tempesta, ed è terzo posto. Un’altra impresa del campione sardo: come vedete nella foto di Davide Loi, la sua barca “Vento di Sardegna” ha tagliato come terza arrivata Capo Horn, Capo Heuwiin e il mitico Capo di Buona Speranza. Ci sono stati anche momenti difficili ma non ha mai mollato di un centimetro, lo skipper cagliaritano. Quando la barca si è rovesciata l’ha subito rimessa a posti e in rotta, durante un viaggio invernale durato oltre cinque mesi. Ben nove concorrenti si sono dovuti ritirare anche per colpa delle intemperie, non lui che sale sul podio subito dietro a Philippe Delamare e Cole Brauer. Era partito da Cagliari il 14 ottobre ed è arrivato oggi in Galizia.