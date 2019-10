Ancora un sabato tragico sulle strade sarde: muore nello schianto in moto, addio a Massimo Puggioni

Ancora un sabato tragico sulle strade sarde: muore un motociclista nello schianto a Nuoro. La tragedia questa sera nella zona industriale di Pratosardo: a perdere la vita è stato un uomo di 48 anni, originario di Sassari, si chiamava Massimo Puggioni. La sua moto si è scontrata con un Suv e per lui non c’è stato niente da fare, inutili i soccorsi. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale, dove era giunto in condizioni già disperate.