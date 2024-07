Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora un drammatico incidente sulle strade sarde: il centauro Maurizio Pirredda muore in elicottero, durante il disperato tentativo di portarlo in ospedale per salvargli la vita. Aveva appena 53 anni ed era di Olbia la vittima dello schianto avvenuto oggi ad Alà dei Sardi. Il quarto morto in 24 ore nell’isola, dopo il terribile incidente di Paulilatino che ha provocato la morte di tre ragazzi. In realtà l’incidente di Maurizio Pirredda non sembrava così grave, e la morte è avvenuta a causa di un malore fatale a bordo dell’elisoccorso. Era a bordo di una Ducati e i soccorritori lo hanno trovato ai bordi della strada.