Ancora incendi, roghi boschivi lungo la Ss 387 a Settimo San Pietro

Una piaga senza fine, decine di ettari andati in fumo e tanto lavoro per gli operatori che si prodigano al fine di limitare i danni causati dalle fiamme. “Particolarmente impegnativo l’incendio in agro di Settimo San Pietro loc. Sa Guardiedda, dove i nostri Volontari, insieme ad una squadra dell’Agenzia Regionale Forestas e coordinati dalla Pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Sinnai, hanno spento un incendio prima che potesse aggredire le colline circostanti, contenendo l’area bruciata in un paio di ettari” spiegano le forze dei NOS. “Fondamentale la presenza di strade e vigneti che hanno rallentato la propagazione del fuoco”.