Anche la stupenda Cala Pira nel mirino dei piromani: “Evitato un immenso pericolo”. Il sospiro di sollievo del sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni dopo una mattinata infernale, ancora una volta nel Sarrabus: “Cari concittadini, questa mattina abbiamo evitato per il nostro Comune un grande pericolo a causa dell’incendio divampato sulla SP18, in prossimità dell’ingresso per raggiungere la spiaggia di Cala Pira. Grazie al pronto intervento e alla presenza sul posto dei Forestali, dei Vigili del Fuoco, del nostro ufficio tecnico con la squadra di pronto intervento costituita dai nostri operai e dalle associazioni di volontariato, dei numerosi cittadini presenti e di due elicotteri siamo riusciti a scongiurare il peggio. Ringrazio il Comandante della stazione Forestale di Castiadas per come ha condotto i lavori di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area interessata, per i lavori di bonifica e per l’arrivò del canadair. Va elogiata anche la presenza della Polizia Locale, dei Carabinieri che hanno garantito l’ordinata percorrenza in sicurezza della viabilità, anche nel momento più difficile di contrasto delle fiamme. Considerevole è stata l’interlocuzione ed il costante aggiornamento del sottoscritto con la Protezione Civile Regionale e la Prefettura di Cagliari che, oltre a informarsi durante tutta la fase emergenziale, hanno contribuito all’organizzazione degli interventi e mandato sul posto due elicotteri e il canadair. Spero che il ripetersi di quest’atto vile – dopo gli incendi divampati ieri in tutta l’isola – aiuti a far comprendere alle autorità e ai cittadini l’importanza e la necessità di effettuare contolli e interventi di prevenzione; in primis con la pulizia delle aree e le fascia parafuoco. Ancora grazie di a nome di tutta la cittadinanza di Castia