Anche i cani vanno in vacanza: come farli viaggiare in sicurezza

Non c’è alcun dubbio sul fatto che il cane, da sempre, sia il miglior amico dell’uomo: è fedele e quando siamo tristi ci consola. Pertanto, è perfettamente normale che al momento di fare un viaggio emerga l’esigenza di portarlo con sé. Un’impresa spesso tutt’altro che semplice dato che occorre rispettare tutte le norme di sicurezza ed evitare di far accusare al nostro amico un carico eccessivo di stress.

I mezzi di trasporto per far viaggiare i cani

Quando programmiamo una vacanza con il nostro fidato pet, il primo pensiero riguarda il mezzo di trasporto su cui farlo viaggiare. Non tutti sono infatti ideali, soprattutto nel caso dei viaggi lunghi, perché sono fonte di stress per il cane. Altro discorso va fatto per i trasporti in aereo, che prevendono il rispetto di tutta una serie di regole. Per avere un’assistenza completa ci si può rivolgere a ditte specializzate nel trasporto internazionale di cani, come ad esempio Bliss Pet Services. Ad ogni modo, una regola da seguire sempre è la seguente: meglio contattare prima le compagnie aeree, per ottenere tutte le informazioni utili sui regolamenti speciali per gli animali domestici. In secondo luogo, bisogna ricordarsi di richiedere il passaporto europeo per animali, informarsi sulle vaccinazioni necessarie per poter salire sull’aereo e scegliere un trasportino idoneo per il cane. Infine, altre opzioni di trasporto sono rappresentate dalla nave e dal treno: anche qui è bene seguire i consigli visti nel caso dell’aereo e prepararsi con largo anticipo alla partenza per evitare situazioni troppo stressanti per i nostri amici a quattro zampe.

Come evitare ogni fonte di stress per il cane

Prima del viaggio occorre sempre prendere delle precauzioni, utili per evitare ogni possibile carico di stress a per il cane. Innanzitutto si consiglia di fare una capatina dal veterinario: sarà lui a spiegarci se il cane è nelle giuste condizioni psicofisiche per affrontare nel modo giusto il viaggio. In secondo luogo, un po’ come accade anche quando viaggiamo da soli, è il caso di confermare ogni prenotazione: il tutto per evitare quelle incognite che, poi, potrebbero gravare sul nostro cane. Meglio ricorrere sempre al telefono e chiedere prima della partenza quali servizi sono a disposizione degli animali domestici e quali sono i relativi costi. In questo modo si eviteranno spiacevoli soprese dell’ultimo minuto. Inoltre, servirà predisporre il cucciolo al viaggio nel trasportino, scegliendo quello più adatto a lui e facendogli prendere confidenza con questo oggetto: è possibile abituarlo durante le settimane che precedono il viaggio, in modo graduale, così da farglielo diventare familiare. Un altro suggerimento è il seguente: mai dare del cibo al cane nelle ore che precedono il viaggio per evitargli scombussolamenti di stomaco. Infine, è sempre bene portarlo a fare una passeggiata a ridosso della partenza, per distrarlo un pò.

I cani sono animali fantastici, di grande compagnia, ma anche molto sensibili: quando si viaggia, quindi, non si devono mai perdere di vista le loro necessità.