Anche a gennaio volano i prezzi a Cagliari, +10%: ma la corsa dell’inflazione rallenta

In aumento del 10% rispetto a gennaio dell’anno scorso ma un po’ meglio rispetto a dicembre, quando l’incremento era stato più alto. La fotografia dei prezzi al consumo a Cagliari, a gennaio, restituisce un’immagine simile a quella dei mesi precedenti, ma con un piccolo spiraglio sul rallentamento della corsa dei prezzi.

A gennaio 2023, infatti, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte congiunturale, ovvero nel confronto rispetto al mese precedente, ha segnato una variazione del -0,2%, in controtendenza rispetto al +0,3% registrato a dicembre. L’indice tendenziale invece, ovvero il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente, registra una variazione del +10,0%, risultando così in diminuzione anche esso rispetto al +11,7% che si era avuto nel mese di dicembre 2022.

In particolare, continuano ad aumentare i costi per le abitazioni, dunque bollette e spese di gestione (34% in più rispetto all’anno scorso), alimentari e bevande (13% in più) e trasporti (9% in più). Nessuna delle voci monitorate registra il segno meno rispetto all’anno scorso, solo un paio, fra cui a sorpresa le bollette, diminuiscono rispetto a dicembre.