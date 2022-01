Ammazza il figlio di 7 anni e tenta di uccidere anche la moglie a coltellate: arrestato. L’uomo, 40 anni, è stato fermato. Il cadavere del bimbo trovato nell’armadio con un biglietto-confessione. La coppia si stava separando, come rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net. La vicenda è avvenuta a Varese, un vero e proprio dramma di cronaca. Davide Paitone ha nascosto il cadavere del figlioletto Daniele nell’armadio dopo averlo raggiunto con un fendente alla gola. Poi il 40enne, un pregiudicato ai domiciliari, è salito in auto e ha guidato fino a casa dei genitori della moglie, dove ha tentato di aggredire anche lei a coltellate forse usando la stessa arma utilizzata per uccidere il figlio. L’ha ferita in maniera non grave e poi è fuggito. I carabinieri lo hanno rintracciato all’alba di oggi, rivela Quotidiano Nazionale.