“Amigu mei”, la grande festa a Monserrato in onore di una grande persona che amava la gente: Cenzo Vadilonga

Ho accarezzato il sogno di dedicare un grande evento a mio padre, dando voce a coloro che in tutto questo tempo mi chiedevano di farlo, senza mai farci mancare una parola e quell’abbraccio che ha reso meno dura l’assenza e più vivo il ricordo. ‘Amigu mei’ sarà una grande festa piena di musica e di sorrisi, come Cenzo avrebbe voluto e probabilmente organizzato, perché lui amava stare tra la gente e vederla stare bene. Ci saranno tutti quelli che contano, che hanno dato un senso alla sua vita e allo spettacolo in Sardegna, creando una magia. Il Comune di Monserrato gli conferirà la cittadinanza onoraria, il popolo del sorriso si riunirà per una manifestazione che non ha precedenti e che con passione e umiltà vogliamo condividere con tutti voi. Non prendete altri impegni: giovedì 3 ottobre vi aspettiamo a braccia aperte. Vi anticipo, con questa locandina, solo una parte di quello che sarà il cast e la meraviglia del nostro incontro: il resto lo ‘costruiremo’ insieme ed è per questo che non potete mancare. Grazie a tutti.

Andrea Vadilonga