Ambulante abusivo senegalese vende tra i clienti in fila al market di Cagliari: denunciato dalla Polizia Locale. Proseguono incessanti i controlli della Polizia Locale sui veicoli, sulle persone, sui mezzi pubblici, sulle attività e pubblici esercizi, e in generale sul rispetto delle misure di prevenzione alla diffusione virale che ha colpito le nostre comunità. Nella mattinata di oggi intorno alle ore 12,30 durante i tanti controlli finalizzati al rispetto delle disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19, la Polizia Municipale di Cagliari notava, in particolare, all’interno del parcheggio delle auto di un supermercato cittadino, un cittadino extracomunitario che, con un carrello spesa, pieno di merce non deperibile, attendeva alla vendita abusivamente girando tra i clienti in fila in attesa di entrare all’interno del supermercato.

La pattuglia ha identificato la persona, un senegalese residente a Elmas. Si provvedeva al sequestro della merce con sanzione e con l’applicazione della specifica sanzione. Inoltre la persona è stata sanzionata per la violazione all’art 4, c 1 del DL 19/2020 per non aver rispettato il divieto di spostarsi dalla propria residenza senza che vi fosse uno dei motivi previsti giustificanti. Per questo dovrà pagare una sanzione di 280 € entro 30 giorni ovvero di 400 € entro 60 giorni.