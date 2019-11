Ambiente, il pesce pagliaccio non si adatta e rischia di sparire

Il cambiamento climatico, e la conseguente distruzione della barriera corallina, stanno per uccidere ‘Nemo‘, il pesce pagliaccio dal quale la Pixar trasse il protagonista di un indimenticabile film per bambini. Il pesce vive in un rapporto simbiotico particolare con l’anemone di mare, trovando riparo tra i suoi tentacoli (dal cui veleno è immune) e offrendogli in cambio residui di del cibo di cui si nutre.

