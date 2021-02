Allevatore trovato morto a Ballao, scatta l’indagine per omicidio. La notizia riportata dall’Ansa: “Un allevatore di 67 anni, Ignazio Melis, è stato trovato morto ieri sera all’interno della sua abitazione in via Cagliari a Ballao, nel Sud Sardegna. A causare la morte, una profonda ferita alla testa, elemento questo che lascia aperte tutte le ipotesi investigative, anche quella dell’omicidio”, indagine che è effettivamente scattata dopo la segnalazione dei familiari, per fare piena luce sulla vicenda.