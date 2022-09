Allerta temporali sulla Sardegna sino alla tarda serata di giovedì: 27 ore ad alto rischio di tempeste di fulmini nell’Isola.

A partire dalle ore 18 di oggi, mercoledì 21, e sino alla mezzanotte di domani, giovedì 22 settembre 2022, sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna orientale e meridionale. Possibili temporali forti isolati, potranno verificarsi in particolare nella giornata di giovedì, ai quali potranno essere associati forti raffiche di vento e grandinate.

Così l’avviso di condimeteo avverse della Protezione civile regionale, che, valevole simultaneamente, ha anche diramato un bollettino codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, su Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura.

A calco il bollettino puntualizza: “in presenza di fenomeni temporaleschi È consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi”.