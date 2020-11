Allerta meteo rossa a Cagliari, Pirri trema: timori anche per gli ospedali

Chiusa al pubblico la piscina di Terramaini: i parcheggi saranno a disposizione dei residenti nelle vie a rischio inserite nel piano per il rischio idrogeologico di Pirri. Tutti i cittadini sono invitati a evitare al massimo gli spostamenti, in particolare a non impegnare le strade di accesso ai presidi ospedalieri