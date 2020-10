Allerta meteo nel Cagliaritano per la giornata di lunedì: temporali anche forti in arrivo

Diramati dalla Protezione Civile gli avvisi per temporali anche forti da isolati a sparsi su tutto il territorio regionale.

Allerta meteo anche sul cagliaritano per la giornata di lunedì 26 ottobre

Attesi per la giornata di domani, lunedì 26 ottobre 2020, temporali anche forti sulla Sardegna, a partire dai settori settentrionali e occidentali. Il fronte freddo, associato a una vasta struttura depressionaria sul Nord Atlantico che sta avanzando verso il Mediterraneo, ha portato la Protezione Civile regionale ha emettere un Avviso di Condizioni meteorologiche avverse (valevole dalle e ore 12 sino alle ore 20) e un Avviso di Criticità per rischio idrogeologico per temporali che interessa con codice giallo anche il Campidano (valevole dalle ore 12 alle ore 24).