Allerta arancione sul Cagliaritano prolungata sino a giovedì: sarà ancora alto il rischio di temporali

Nuovo avviso della Protezione civile. Sino alle 21 di questa sera di mercoledì 12 confermate le prescrizioni per la zona di Pirri.

Estesa però l’allerta maltempo sulla Sardegna sino a giovedì 13 ottobre.

Con un nuovo avviso valevole sino a mezzogiorno di giovedì 13 ottobre 2022, stamani la Protezione civile regionale ha diramato un allerta codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali, sulle aree Campidano, Iglesiente, Monteveccio – Pischinappiu, Flumendosa – Flumineddu, Tirso, Gallura e e Logudoro.

In presenza di fenomeni temporaleschi – spiega l’avviso – è consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori. Limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza. Mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.