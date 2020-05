All’Asinara la favola di Eva, la tartaruga che ha sconfitto la plastica e riconquistato il mare

Eva finalmente torna in libertà. Una tartaruga Caretta caretta destinata a morte certa di nuovo in mare. Tre mesi fa è stata trovata a nord della Sardegna, nel golfo dell’Asinara impigliata in una rete e con ingenti quantitativi di plastica al suo interno. Inoltre era piena di sanguisughe e di loro uova. Era in gravi condizioni.

Ieri grazie un lavoro straordinario del Centro Recupero animali marini del Parco Nazionale e Area Marina Protetta, torna a nuotare e a vivere. “Auguro alla nostra Eva una nuova vita nei nostri mari”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, “invito, invece, tutti noi ad essere molto più attenti al mondo che ci circonda. Troppo spesso troviamo animali in questo stato. E la colpa è delle nostre abitudini. Cambiamo noi, per cambiare il Mondo”.