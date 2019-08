Allarme tra Selargius e Quartucciu: “Polpette con pezzi di vetro lasciate sul marciapiede”

L’emergenza sembrava essere finita, dopo gli ultimi casi di qualche mese fa di animal che avevano ingerito cibo avvelenato. Invece, a quanto pare, al confine tra Selargius e Quartucciu è ritornata la “folle moda” di abbandonare, per strada, polpette “ripiene” di vetro. L’allarme corre rapido sulle pagine Facebook delle due città dell’hinterland cagliaritano. Pamela P. ha fotografato, dopo averle spostate dal marciapiede ed averle aperte, le polpette: si vedono benissimo i pezzi di vetro nascosti da chissà quale mente malata. È lei ad aver fatto girare le immagini sui social: “Erano nella zona di Santa Caterina, in una traversa di via Carlo Rosselli, in linea d’aria dietro il parco”, spiega la donna, fornendo tutte le informazioni utili ai tanti utenti proprietari di cani che, allarmati, hanno condiviso il suo post. La donna promette battaglia: “Farò denuncia alla polizia Municipale e alla Asl. Fate attenzione ai vostri cani”.