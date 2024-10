Allarme incidenti stradali a Cagliari: sono 3 ogni giorno, già 4 i morti nel 2024

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera del consiglio comunale alla mozione che chiede misure una ricognizione delle strade pericolose e interventi e campagne di sensibilizzazione per la sicurezza stradale in città. Prima firmataria Roberta Sulis, Fi

A Cagliari problemi di sicurezza stradale provocano ogni anno un numero elevato di vittime della strada o di invalidità civili, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita delle persone e dei loro nuclei familiari, la sicurezza stradale assume il carattere di una drammatica questione anche sul piano sociale e sanitario.

Dal mese di gennaio 2024 ad oggi si sono verificati numerosi incidenti stradali nel Comune di Cagliari che hanno determinato il triste epilogo di quattro vittime. Nel 2023 sono stati mille e 8 in totale (circa tre al giorno) i sinistri e otto le vittime, di cui quattro pedoni, secondo i dati della Polizia Locale, 433 incidenti hanno provocato feriti (il 37%), il 78% hanno riguardato autovetture, 18 hanno coinvolto biciclette e 22 i monopattini elettrici.

“L’attuale configurazione di numerosi attraversamenti pedonali ed incroci rappresenta un pericolo per l’incolumità sia dei pedoni che degli automobilisti”, si legge nella mozione, “e la frequente violazione delle norme del Codice della Strada è un ulteriore fattore che incide sulla frequenza degli incedenti stradali”. Così il documento approvato impegna il sindaco e la giunta a effettuare una puntuale ricognizione delle strade cittadine, pericolose per l’incolumità dei cittadini e a porre in essere tutti gli interventi che possano mitigarne i rischi ed aumentarne la sicurezza e a attivare campagne di educazione alla sicurezza stradale rivolte ad ogni fascia d’età”.