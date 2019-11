Allarme furti auto nei parcheggi delle Vele. “Così hanno distrutto il vetro della mia auto”. L’sos di una ragazza sul gruppo Fb di Sinnai: “Scrivo questo post per avvisarvi di fare attenzione quando parcheggiate la macchina nei parcheggi del centro commerciale “Le Vele”- scrive Valentina- avuto la fortuna-sfortuna di aver ricevuto un danno da un gruppo di incompetenti, hanno spaccato il vetro e distrutto la parte sotto al volante (di conseguenza non poteva essere accesa). Lascio immaginare la stima dei danni. In compenso non sono riusciti a rubarla. Dubito che questo gruppo (parlo di gruppo perché dubito fortemente fosse solo una persona) si arrenda così facilmente e tenderà a riprovarci. Quindi fate attenzione!”.