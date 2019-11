Allarme della Lega: “Vogliono chiudere il carcere di Lanusei, uno scippo per l’Ogliastra”

“Un altro scippo per l’Ogliastra. Non consentiremo tutto questo”. Così nella propria pagina Facebok l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde che rilancia il commento del senatore leghista sardo Guido De Martini. “Rimbalzano voci non verificate sulla volontà del Ministero della giustizia di chiudere il carcere San Daniele di Lanusei”, spiega il segretario regionale del partito di Salvini, “una manovra analoga era stata già tentata nel 2017 suscitando la fiera opposizione della comunità ogliastrina. la lega si opporrà in tutti i modi qualora la notizia fosse confermata e ribadisce l’importanza che rivestono i presidi locali come ospedale, poliambulatorio, carcere e tribunale per l’Ogliastra tutta”.