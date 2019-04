Allarme bomba a Tortolì: chiuso un supermercato

Un sospetto ordigno di piccole dimensioni trovato verso le 17 nel parcheggio del Conad di via Campidano ha fatto scattare un allarme bomba. Il supermercato è stato chiuso per precauzione. Sul posto la polizia, in arrivo gli artificieri da Cagliari