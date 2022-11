Allarme aviaria a Cagliari, l’Asl chiude tutto il parco di Monte Urpinu

A Cagliari l’Asl chiude tutto il parco di Monte Urpinu. La morte di alcuni pavoni, avvenuta negli ultimi giorni, sarebbe stata causata dall’influenza aviaria.Tutta l’area green è sbarrata sino a data da destinarsi, nessuno può entrare ad eccezione del personale dell’Asl. Ecco, di seguito, la nota ufficiale.

“Misure per impedire diffusione di influenza aviaria al parco di Monte Urpinu. A partire dalla giornata del 5 novembre 2022 compresa e sino a data da destinarsi, il parco sarà chiuso per motivi igienico-sanitari, su provvedimento sanitario ordinatorio della competente Asl. In queste ore il personale del servizio sanità animale sta ponendo in essere misure atte ad evitare o limitare la diffusione della influenza aviaria e per lo smaltimento di eventuali animali morti, in seguito al rapporto di prova emesso dall’istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, con il quale viene confermata la presenza di casi di influenza aviaria tipo A sottotipo H5”.